研家用直流電設備 機電署試行

受傳統技術所限，現時家用電源一般以交流電為主，應用於電視、電腦等以直流電操作的器材時，需外加變壓器，影響效能及造成電能消耗。在「5G及直流電智慧大廈」項目，團隊將研究發展家用直流電設備的可行性及相關技術要求，並會在機電署的設施內試行裝置，測試成效；期望能提升能源效益，估計可節省一成耗電量。

至於城大電機工程學系聯合實驗室計劃為期3年，首階段將建立線上網絡，定期分享項目資訊和研究進展，為業界合作和技術開發作準備；並會舉辦研討會，為工業家、教授和研究員提供交流機會。計劃亦為城大電機工程學系學生提供更多實習機會，實習期由兩個月至一年不等，並邀請業界領袖為學生提供專業指導。該計劃每季都會加入新合作伙伴，目前與6家來自本地、國內及全球的技術公司洽商下一輪合作。