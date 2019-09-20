教聯調查：四成校有學生情緒受困 有警察子女被踢出群組

教聯會於9月9日向全港中小學發出問卷，一周內收到168間學校回覆，包括102間中學及66間小學。調查發現，47%學校認為校園氣氛受近期社會事件影響，分別有42%及25%的學校表示有學生及教師情緒出現問題，亦有不足一成的學校，有學生要求教師作政治表態，以及有學生受到杯葛或排擠。

47%稱校園氣氛受影響

教聯會副主席王惠成指出，有學校反映，有具警察家庭背景的學生被其他同學在通訊群組中剔除，又或在活動中被排擠，認為即使不是打鬥或指罵，都會令相關同學產生負面情緒。教聯會主席黃錦良亦稱，得悉有小學家長過去都在職業一欄填上「警察」，惟今年改為填寫其他職業，以保護子女。

校長倡制校外人鏈指引

黃錦良續說，過百間受訪學校中，只有18間稱有學生罷課，當中兩間為小學，平均約10名學生參與。他認為，罷課學校數目少，教學普遍有序，絕大部分教師都可緊守崗位。惟他說，罷課不成功後，有學生轉為在校外組人鏈，認為會影響初小學生情緒，他稱堅決反對政治訴求入校，希望人鏈活動盡快停止。

就着學校於開學後面臨的種種挑戰，有校長於調查中建議教育局應就校外人鏈活動制訂相關指引、多發表支持學校做法的言論等。王惠成亦建議教育局，定期就學校應付學生罷課提供最新方向和指引、為受欺凌學生設立熱線，以及成立法律和心理等跨專業團隊，支援教育界、家長和學生。

教局：上月已發罷課情緒指引

教育局回覆稱，一直強調平和、有序的校園環境和氣氛，8月中已向全港學校發出指引，提供相關基本原則及參考資料，包括如何處理罷課和照顧教師及學生情緒。

教育局又說，校外人鏈活動曾因個別聲浪問題被指對居民造成滋擾，甚至引起衝突、傷人和高空擲物等事故，呼籲學校和家長提醒學生注意安全，避免參與可能出現混亂和危險的活動。