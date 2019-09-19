教育
常識天下 第156期
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德國律師苦練15年贏《百萬富翁》

【明報專訊】德國律師施特羅（Jan Stroh）為贏得當地電視問答比賽節目《百萬富翁》的獎金，花約15年時間苦練，最終在9月2日如願贏得100萬歐元（約860萬港元）獎金。

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