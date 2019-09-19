教育
常識天下 第156期
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環球話題：全球宜居城市：第1位維也納

【明報專訊】經濟學人智庫公布年度「全球宜居城市指數」報告，奧地利首都維也納蟬聯榜首，亞洲城市表現最好的是排名第4的日本大阪，香港則跌至38位。

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