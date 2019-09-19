教育
常識天下 第156期
下一篇 上一篇

世界這樣大：法國人有多愛甜?

【明報專訊】常聽說法國人「吃得很甜」，外地人到法國吃甜品普遍都覺得「太甜了」，法國人究竟有多愛甜品？看看於法國生活的吳潔怡（Kit）（圖）與法籍男友Rémi Annat（圖）分享吧！

上 / 下一篇新聞