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2019年9月19日星期四
通通識 第594期
質疑假中立 舊生闖英華噴字 撕心聲牆文宣觸發 廁所噴反修例標語
明愛專上籌2.7億冠自資校 3校籌款配對獲上限1億
英神經學者孟扶貧者獲一丹獎
飲食不健康 社會負擔重
時事議題：不良飲食習慣 損健康 損環境
時事議題：各國設法 推動健康生活
時事議題：答題指引
建政70：70年來 青少年成長路
摘星拆解：反修例與港府管治威信
題型拆解：「關注點」意味潛在問題
甜品國 吃盡精緻甜品
世界這樣大：法國人有多愛甜?
新聞有常識：只吃垃圾食物 營養失衡
答案
環球話題：全球宜居城市：第1位維也納
德國律師苦練15年贏《百萬富翁》
濕地居民：小小昆蟲會變身？
意見調查
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題型拆解：「關注點」意味潛在問題
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【明報專訊】最近幾年，文憑試通識科卷一開始出現以「關注點」提問的形式，下文將嘗試拆解此類題目，並輔以例題說明。
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質疑假中立 舊生闖英華噴字 撕心聲牆文宣觸發 廁所噴反修例標語
明愛專上籌2.7億冠自資校 3校籌款配對獲上限1億
英神經學者孟扶貧者獲一丹獎
飲食不健康 社會負擔重
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