教育
通通識 第594期
下一篇 上一篇

題型拆解：「關注點」意味潛在問題

【明報專訊】最近幾年，文憑試通識科卷一開始出現以「關注點」提問的形式，下文將嘗試拆解此類題目，並輔以例題說明。

上 / 下一篇新聞