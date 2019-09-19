明愛專上籌2.7億冠自資校 3校籌款配對獲上限1億

12自資校共籌10億

參加「第七輪配對補助金計劃」的12間自資院校，由2017年8月1日起至2019年7月31日所籌的款項，首1200萬元用「每一元配一元」等額方式獲補助金，其餘捐款則以「每兩元配一元」發放。12校的私人捐款由100萬元至2.72億元不等（見表）。院校最多可獲發1億元補助金，共3校取盡補助金上限。

恒大籌2.37億排第二

香港恒生大學校長何順文稱，作為私立大學，學校發展依賴私人捐助，每年籌款目標1億元，籌得的經費會用於學生獎學金及校園設施，並確保學費維持低水平。他稱，學校早年向政府申請免息貸款推行校園擴展計劃，每年須攤還一定金額，目前仍有4至5年還款期。

明愛專上：提升教學設施

明愛專上學院稱，籌得的捐款及配對補助金大大提升了教學環境及設施、支援學生工作，包括現代化的健康科學教學設施、優質圖書館及配套設備，資訊科技基建等。

教育局長楊潤雄稱，高興見到規模較小及歷史較短的院校開拓不同類型的經費來源及培養捐獻文化，同時也能加強其籌款能力，獲得合理數額的配對補助金。他又說，為10所公帑資助專上院校而設的第八輪配對補助金計劃已由2019年7月起接受申請，鼓勵各界繼續支持計劃。