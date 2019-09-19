質疑假中立 舊生闖英華噴字 撕心聲牆文宣觸發 廁所噴反修例標語

標語已抹走 校方未回應

英華書院4個洗手間前日被人用黑色噴漆分別寫上「光復香港」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「Stand with Hong Kong」字句。英華書院校友一心（化名）向本報稱，前日在校園噴上以上4句，藉行動對抗校園白色恐懼。他說學校自恃中立設「心聲牆」，卻不許學生張貼陳述事實的文宣。一心稱，明白校方處理此等事宜承受壓力及不該有立場，認同校方保持中立，「但何謂中立？難道避而不談便是中立？我不敢苟同」，他又憂慮校方只是「打着中立旗號維穩」。他說希望以師兄身分支持校內同學的行動。

早前亦有人在英華校內操場的牆壁噴上「光復香港、時代革命」，但不知噴漆者身分。本報昨向英華校長查詢，截稿前未獲回覆。據英華同學稱，不論是操場和洗手間牆壁，所有噴漆字句已被抹走，又透露校方在操場牆壁被噴漆後稱會調查是誰人所為。

小學活動照被捏「曱甴裝扮」

此外，網上流傳香港教育大學賽馬會小學的照片，有人在網上形容相中學生模仿「曱甴裝扮」及手持「假武器」，稱是學校「精心洗腦安排」，圖文在建制派支持者中流傳。該校校長杜莊莎妮於學校網頁張貼聲明，澄清有關網上照片的文字描述失實，稱照片攝於6月5日舉行的射擊活動，相中學生裝束為訓練期間作保護之用，與最近本港的社會事件無關；對活動的照片引起部分人誤解，深表遺憾。

校方解釋，學校今年4月收到數個機構書面邀請，免費提供射擊、騎馬及領袖訓練營等活動，由於各項活動均能提升學生的體能，自信及團隊合作精神，故安排了不同的服務生參與，學生可自由選擇參加。