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2019年9月18日星期三
語文同樂 第390期
大學聯招申請展開 學友社籲留意收生制變動
科大發現大腸癌相關毒素 助研化療藥
楊潤雄發信全港教師校長 稱社會紛爭需慢慢梳理
生活關鍵字：同學
生活關鍵字：你的同學是？
神回覆：臨別依依的祝福
文字定格：布達佩斯的將軍
古文化談：古代女漢子
文字食堂：脆皮西多士
想像發酵：眾裏尋「他」
參考答案
News feed：Face-swapping app
News feed：Lawsuit
Answers, News feed
Comic：CCTV
DIY：Paperclips with tassels
Answers, DIY
Expression：Fan
Brain teaser：What am ''I'' ?
Answers, Brain teaser
Story：Denise's sculptures
Answers, Story
Horizon：Dances
Readers' corner：A visit to the zoo
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生活關鍵字：你的同學是？
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【明報專訊】一天至少待在校園8小時，讀書時期結識的同學，很多能成為一生摯友。3名來自不同學校的中學生齊來談同學，更畫出要好同學的樣子，你們可在他們的一言一語及畫作中，看出身旁同學的影子？
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大學聯招申請展開 學友社籲留意收生制變動
科大發現大腸癌相關毒素 助研化療藥
楊潤雄發信全港教師校長 稱社會紛爭需慢慢梳理
生活關鍵字：同學
生活關鍵字：你的同學是？
神回覆：臨別依依的祝福
文字定格：布達佩斯的將軍
古文化談：古代女漢子
文字食堂：脆皮西多士
想像發酵：眾裏尋「他」
參考答案
News feed：Face-swapping app
News feed：Lawsuit
Answers, News feed
Comic：CCTV
DIY：Paperclips with tassels
Answers, DIY
Expression：Fan
Brain teaser：What am ''I'' ?
Answers, Brain teaser
Story：Denise's sculptures
Answers, Story
Horizon：Dances
Readers' corner：A visit to the zoo
大學聯招申請展開 學友社籲留意收生制變動
科大發現大腸癌相關毒素 助研化療藥
楊潤雄發信全港教師校長 稱社會紛爭需慢慢梳理
生活關鍵字：同學
神回覆：臨別依依的祝福
文字定格：布達佩斯的將軍
古文化談：古代女漢子
文字食堂：脆皮西多士
想像發酵：眾裏尋「他」
參考答案
News feed：Face-swapping app
News feed：Lawsuit
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Comic：CCTV
DIY：Paperclips with tassels
Answers, DIY
Expression：Fan
Brain teaser：What am ''I'' ?
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Story：Denise's sculptures
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Horizon：Dances
Readers' corner：A visit to the zoo
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