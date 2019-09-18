教育
語文同樂 第390期
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生活關鍵字：你的同學是？

【明報專訊】一天至少待在校園8小時，讀書時期結識的同學，很多能成為一生摯友。3名來自不同學校的中學生齊來談同學，更畫出要好同學的樣子，你們可在他們的一言一語及畫作中，看出身旁同學的影子？

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