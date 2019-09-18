楊潤雄發信全港教師校長 稱社會紛爭需慢慢梳理

瑪利諾學生校友公開信

籲余黎青萍明辨是非

一群瑪利諾修院學校（中學部）學生及舊生昨日（17日）在報章刊登公開信，指監警會未能如獨立調查委員會般全面檢視警察濫權以至背後的政治制度，促校友、監警會成員余黎青萍聆聽民間缺一不可的五大訴求。20多名學生昨午放學後，在校門外呼喊口號，唱校歌及《願榮光歸香港》。有同學跪地及舉起「余太，師妹懇求你明辨是非」標語，稱「請余太做番一個有良知的香港人及令人尊敬的Maryknoll師姐」，要求余太秉持校訓「明德惟馨」追求真理。

余黎青萍感謝校友

稱全心全意尋真理

余黎青萍就校友公開信回應，指感謝校友提示她「秉持校訓，追求真理」，又稱她的名字中的「y」，「正是隨時隨刻要我勿忘追問『WHY』（為什麼）」，強調自己是全心全意尋求真理，為民服務。

此外，早前一班聖保羅男女中學師生、校友致立法會議員梁美芬公開信，認為梁打壓學生於自由社會發表意見的權利，組成監察組織製造白色恐怖。梁美芬在facebook回應，稱希望同學、校友在強調自己的言論自由的同時，也可實踐言論自由的真諦，即尊重他人的言論自由。