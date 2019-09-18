大學聯招申請展開 學友社籲留意收生制變動

去年多間大學更改計分方法，中大、港大均推加分制，取得5、5*或5**的科目，分別額外加0.5、1或1.5分。理大早前亦宣布採用相同換分機制。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，中六學生人數減少，大學收生大方向多轉變，盼吸納「他們覺得好的學生」；又認為大學掌握中學文憑試不同分數學生在校學習情况，故分析學生數據後調整收生策略。

籲按計分法調整溫習策略

吳寶城認為同學應及早做好升學部署，按計分方法而調整溫習策略；他稱，學生雖未知部分大學收分調整，但按目前資料已可有大約部署，他舉例，浸大5月已公布2020年度入學門檻由「33222」（4核心科目及1科選修）修訂為「332233」（4核心科目及2科選修），提醒同學要留意最新資訊。

吳寶城又稱，留意到部分大學下學年的課程有調整，如香港科技大學將理學士分拆成「理學Ａ組」及「理學Ｂ組」，以物理、數學及生物、化學類學科分成兩組；香港城市大學社會科學學士（犯罪學及社會學）以往是入學後才選修，今年行雙軌制，設大類及獨立學科收生。他又提及嶺南大學今年不設文學士收生，由中文、歷史系獨立收生。

各大學資訊日10月舉行

資助大學及自資院校下月初起，輪流在星期六或日舉行課程資訊日（見表）。首輪JUPAS申請今日展開至12月4日。JUPAS辦事處提醒申請人應盡早遞交申請，避免臨近截止申請日期出現互聯網線路繁忙的情况。