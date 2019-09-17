教育
明路—生涯規劃 第62期
上一篇

「落單快製作慢」 啟發自動珍珠奶茶機

【明報專訊】台式飲品店在香港成行成市，但顧客光顧時往往要在街上久候。同樣愛喝珍珠奶茶的本地初創公司「柯圖科技」共同創辦人羅志良、黎俊杰、張譽騫因此而萌生「為何沒有人為珍珠奶茶店搞自動化」的想法。

上 / 下一篇新聞