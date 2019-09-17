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2019年9月17日星期二
明路—生涯規劃 第62期
智庫推全人教育實驗 14校先導 供種子資金 助構思諮詢
小一人口跌 部分校減班
小學購書費升3.7% 中學增2.7%
中學人鏈聲援被捕學生
生涯規劃：商場實習 冷與熱
影子試工隊：客服部先學讀名牌 工程部先要穿啱鞋
影子試工隊：客服部考應對 工程部吃得苦
職業潛力圖：樽裝水的聯想
規劃情報：公大開放日 設編程VR體驗
助STEM教學 理大研發網上遊戲
「落單快製作慢」 啟發自動珍珠奶茶機
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「落單快製作慢」 啟發自動珍珠奶茶機
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【明報專訊】台式飲品店在香港成行成市，但顧客光顧時往往要在街上久候。同樣愛喝珍珠奶茶的本地初創公司「柯圖科技」共同創辦人羅志良、黎俊杰、張譽騫因此而萌生「為何沒有人為珍珠奶茶店搞自動化」的想法。
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智庫推全人教育實驗 14校先導 供種子資金 助構思諮詢
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