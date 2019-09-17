教育
明路—生涯規劃 第62期
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職業潛力圖：樽裝水的聯想

【明報專訊】水，大家天天喝，除了家中以自來水煮沸再放涼的「凍滾水」，在市面另可買到含礦物質的礦泉水、經高溫蒸餾的蒸餾水等。一瓶清澈的樽裝水，其實也可看出不同的工作崗位。

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