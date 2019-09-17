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2019年9月17日星期二
明路—生涯規劃 第62期
智庫推全人教育實驗 14校先導 供種子資金 助構思諮詢
小一人口跌 部分校減班
小學購書費升3.7% 中學增2.7%
中學人鏈聲援被捕學生
生涯規劃：商場實習 冷與熱
影子試工隊：客服部先學讀名牌 工程部先要穿啱鞋
影子試工隊：客服部考應對 工程部吃得苦
職業潛力圖：樽裝水的聯想
規劃情報：公大開放日 設編程VR體驗
助STEM教學 理大研發網上遊戲
「落單快製作慢」 啟發自動珍珠奶茶機
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影子試工隊：客服部先學讀名牌 工程部先要穿啱鞋
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【明報專訊】海港城每年舉辦實習計劃，供中學生與大專生報名參加，盼協助他們發掘適合自己的工作。一經入選，實習生可以選擇往不同部門工作3周至1個月，前線如顧客服務部，後勤如帳務部、社會事務部等均可。
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