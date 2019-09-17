教育
明路—生涯規劃 第62期
下一篇 上一篇

影子試工隊：客服部先學讀名牌 工程部先要穿啱鞋

【明報專訊】海港城每年舉辦實習計劃，供中學生與大專生報名參加，盼協助他們發掘適合自己的工作。一經入選，實習生可以選擇往不同部門工作3周至1個月，前線如顧客服務部，後勤如帳務部、社會事務部等均可。

上 / 下一篇新聞