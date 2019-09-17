小學購書費升3.7% 中學增2.7%

中四一套最貴逾6000

消委會收集54間小學及47間中學的書單，計算買齊所需書本、作業等的費用，參考用的工具書、字典等非必買項目不納入計算。調查顯示，中學各級的平均購書價都有上升，中四學生買齊一套書，平均要3355元，為各級之冠。調查的中學中，最平只需210元買齊一套中六書；最貴則要6143元買齊中四級所需課本。所有中學皆有用自編教材，當中四成免費供學生，其餘學校收數十至數百元不等。

6％中學用電子書

調查亦問及學校使用電子課本情况，顯示約五成小學有採用電子教科書，較去年同類調查多14%，多用於電腦科，小部分學校用於主科。中學則僅6%有使用電子書，包括初中電腦科或英文，其餘以實體書教學為主。

教育局稱，電子學習資源的選擇不斷增加及質素提升，透過學校探訪及調查，得悉各學校正積極以不同形式及策略靈活運用電子課本及其他資源，推行切合校情的電子學習。