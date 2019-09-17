小一人口跌 部分校減班

教育局核實學校在學人數，確定核准開班數，從而計算學校的教職員編制及撥款額。當局稱，本學年初已去信提醒學校，必須確保遞交的學生資料準確無誤，及時更新學生紀錄，以及在學生連續缺課的第七天呈報缺課學生個案。

教育局目前未有全港中小學本學減班數字。津貼小學議會主席蘇炳輝稱，學校3月得知教育局2019/20學年的「派班」數字，預算新學年開班數，已知有學校因學生人數減少料要減班。他稱，不同地區小一人口存「不規則差異」，雖整體人數下跌，但有個別地區多了學生，而即使同一地區，不同校網需求也不一。

津小議會倡更早放寬開班線

小學一般取錄26人便可開2班，51人開3班，教育局早前提出放寬開班線，允「數人頭」後要減班的學校，降至24人便可開兩班，47人可開3班。蘇炳輝稱相信對學校起實質幫助。他預料下學年情况持續，希望教育局考慮提早於3月「派班」時已放寬開班線準則。