智庫推全人教育實驗 14校先導 供種子資金 助構思諮詢

訂「全人框架」：核心能力技能價值觀

智庫研究團隊與校長、教師及青年工作者多次面談及參考海外例子等，最終制定建議框架，當中應包括三大層面：核心能力、相關技能及價值觀。智庫基於建議框架，推出「全人發展教育實驗計劃」，為學校提供種子資金、人際網絡、活動構思及專業諮詢。

推4項目 包括科技耕種訪無家者

先導計劃共14間學校參加，今年9月開始分別進行4個項目。MWYO社區外展總監葉維昌稱，4個項目包括透過科技耕種讓學生探索城市化的影響，培養學生國際視野；讓學生透過帆船學習，提升解難能力；透過探訪無家者，學習關懷教育；亦培訓教師善意溝通，從而培養學生溝通素養。每校獲資助金額及項目時期各有不同。

計劃現已開放予全港中學報名，葉維昌稱，部分學校或教師有想法，但未能申請主流資金，或有資金但未有創新想法，故期望透過計劃推動學校全人發展，同時不斷探索新方法。他又稱，有意申請的學校可與智庫聯絡，申請的項目性質、時期及資金皆沒有限制，團隊會與學校討論以確定實際需要，有一定靈活性。

劉鳴煒：青年工作下而上更有效

MWYO創辦人共兼總監劉鳴煒認為，青年工作或教育不能只依賴政府，「由下而上」比「由上而下」更有效，如以個別學校或非牟利機構為單位做不同項目。他表示，智庫希望在青年工作上多走一步，將研究意念延伸到社區，故推出全人發展教育實驗計劃，望由下而上推動全人發展教育風氣，並填補部分政府難以覆蓋的工作範圍。