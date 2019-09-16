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2019年9月16日星期一
通通識 第593期
中學「關愛牆」 准寫「光復香港」 禁貼「黑警死全家」 盼供疏導情緒助輔導
大專界籲下月三罷 暫不擬聯校集會
校長：容選不做IES 助減壓增升學機會
時事懶人包：白海豚失樂園
拆解假資訊：南非學生扮職員「呃食」炸雞1年？
參考答案
生活看通識：芝士奶蓋茶
時事點對點：兩月接逾400宗求助 青協：一成高危恐自殘
時事點對點：美為國安 入境查手機
Data解密：脫貧靠讀書？
Road to 5**：Urbanization
新聞測驗
新聞測驗．答案：
魔術般的科學
STEAM X 足迹：絕緣體也可以通電？
新聞解碼：助建纜車 嘉道理騾仔離世
答案
食物的科學：消失的雞蛋殼
偵探M.A.D. 夾在朋友中間……
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拆解假資訊：南非學生扮職員「呃食」炸雞1年？
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中學「關愛牆」 准寫「光復香港」 禁貼「黑警死全家」 盼供疏導情緒助輔導
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