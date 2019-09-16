大專界籲下月三罷 暫不擬聯校集會

大專學界於開學首兩周發起罷課，舉辦公民講堂等活動，並設下政府於本月13日晚上8時前回應五大訴求的死線。學界日前發聯合聲明，稱「港共政權一如以往，繼續無視民意」，呼籲港人下月1至7日三罷，「釋放抗爭力量，與禍港政權戰鬥到底」，並透過不合作運動，增加港共政權管治成本。中大學生會會長蘇浚鋒稱，大專界將聯絡不同工會商討；罷課方面暫未打算辦聯校大型集會，相信如早前做法，由學生於各校辦活動。他估計，屆時民間會有不同活動，相信部分同學亦傾向出席外間活動。

中大學生會今辦商討會 樹仁辦罷課集會

蘇浚鋒說，現距離下月仍有兩周多，主要會做宣傳工作。同時，中大學生會為檢討過去兩周罷課行動成效及商討未來升級行動計劃，今日在校舉辦「全民商討大會」，邀請中大同學發表意見。另外，樹仁大學學生會今日舉行罷課集會，將有立法會議員、教授及學生等發言分享。

調景嶺6校今組人鏈 周四沙田逾20校接力

中學生方面，今早在調景嶺有6校人鏈、周四下午有逾20校學生的沙田聯校人鏈等。香港眾志有份協作的中學生罷課籌備平台，現正與各關注組磋商。眾志副主席鄭家朗稱，現時包括警方濫捕等問題，相信若有任何呼籲，同學會響應，平台若有新進展會向外公布。

校長會：學校夾中間 教師壓力大

中學校長會主席鄧振強稱，開學至第二周時，學生罷課相對較少，取而代之是人鏈活動。他又稱，面對社會撕裂，不同持份者對學生行為或學校相應措施有不同意見，如校方尊重學生需要時，亦會有人認為學校過於寬容。他形容學校「夾了在中間」，不論何等做法都會招來批評或投訴，校長及教師面對大壓力。