中學「關愛牆」 准寫「光復香港」 禁貼「黑警死全家」 盼供疏導情緒助輔導

明報記者 魏綺婷

路德會西門英才中學一塊壁報板，貼滿同學便利貼心聲。助理校長陳耀輝稱，顧及不同立場同學的看法，憂稱之連儂牆，任何一方不開心，故將其命名「關愛牆」。有別民間連儂牆，校方為「關愛牆」訂立使用守則，留言要關愛、正面、積極尊重。

教師糾錯字 堂上講解「光復」「革命」

「何謂關愛字句？有同學寫『香港加油』」，又有人寫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」。陳耀輝稱，或有人憂慮此等字句富政治意味，但學校認為有教育空間，如校方可進一步解釋雙普選、政改、8．31「落閘」等不同事件，又舉例未必人人對「光復」、「革命」意思完全了解，教師便在通識堂主動解釋。他稱，學生會按校方要求對「關愛牆」言論把關，有曾經寫上「黑警死全家」的留言被移走。

認同校園不該政治化 惟非避談

陳耀輝認為，學校應予學生寧靜學習環境，不該政治化，但作為教育工作者不是「斬腳趾避沙蟲」，「以為不談就無事發生」，同學想發聲，供他們合適渠道，「更加要他們多講，等學校教」。學校也堅持如常舉行每周一次升旗禮，「升國旗不是羞恥的事，如果學校因驚敏感而不做，才是樹立壞的榜樣」。曾有學生打算在學校升國旗時唱其他歌曲，陳稱，校方希望同學明白尊重，反思行為有否干擾他人，而不是一味禁止，學生最終也沒採取行動。他稱，外面有聲音斥通識科煽動學生，但事實上教師藉通識教學生立論，判別識別對錯的準則。

外界憂警察子弟在校園被欺凌，陳耀輝稱，有學生家長做警察，亦有學生是跨境生，但校園從沒發生欺凌、言語衝突的事件，認為學校提倡尊重，即使家長持不同政見，都不帶入校園之中。