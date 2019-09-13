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智叻中文Smarties' 第407期
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講故事：四眼小子

【明報專訊】最近以來，小鴻經常看不清楚遠處的東西，於是小鴻的爸爸便抽空帶他去眼科醫生那兒檢查。想不到，醫生竟然說他有近視，需要配一副近視眼鏡！離開眼科診所的時候，小鴻一直都顯得悶悶不樂。

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