Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年9月13日星期五
智叻中文Smarties' 第407期
教師反修例事件壓力源 87%稱政府 三成指何君堯
中大生遊行 促撤中醫北上實習要求
耀中幼教學院新校長 袁海球：將拓伙伴網絡
考生專訪：狀元陳韋諾 理科生的摘星關鍵
考生專訪：閱讀有法 寫作有序
潮看文史：剛（gong1）愎（bik7）
破讀日常：險
閱讀篇章：〈狂〉 - 張春榮
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何找命意
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之一
作戰攻略：卷一應試思維 (1)／有分堪執直須執
周圍「中」：新學年 新開始
周圍「中」：開學活動多 我最期待…
答案
時事中文：火噬「世界之肺」
答案
大人物小小事：勞力換知識
講故事：四眼小子
創意聊天室：海太郎的中秋聯想
下一篇
上一篇
答案
【明報專訊】■1. a.驟然 b.談論
上 / 下一篇新聞
教師反修例事件壓力源 87%稱政府 三成指何君堯
中大生遊行 促撤中醫北上實習要求
耀中幼教學院新校長 袁海球：將拓伙伴網絡
考生專訪：狀元陳韋諾 理科生的摘星關鍵
考生專訪：閱讀有法 寫作有序
潮看文史：剛（gong1）愎（bik7）
破讀日常：險
閱讀篇章：〈狂〉 - 張春榮
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何找命意
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之一
作戰攻略：卷一應試思維 (1)／有分堪執直須執
周圍「中」：新學年 新開始
周圍「中」：開學活動多 我最期待…
答案
時事中文：火噬「世界之肺」
答案
大人物小小事：勞力換知識
講故事：四眼小子
創意聊天室：海太郎的中秋聯想
教師反修例事件壓力源 87%稱政府 三成指何君堯
中大生遊行 促撤中醫北上實習要求
耀中幼教學院新校長 袁海球：將拓伙伴網絡
考生專訪：狀元陳韋諾 理科生的摘星關鍵
考生專訪：閱讀有法 寫作有序
潮看文史：剛（gong1）愎（bik7）
破讀日常：險
閱讀篇章：〈狂〉 - 張春榮
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何找命意
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之一
作戰攻略：卷一應試思維 (1)／有分堪執直須執
周圍「中」：新學年 新開始
周圍「中」：開學活動多 我最期待…
答案
時事中文：火噬「世界之肺」
大人物小小事：勞力換知識
講故事：四眼小子
創意聊天室：海太郎的中秋聯想
prev
next