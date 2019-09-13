教育
智叻中文Smarties' 第407期
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周圍「中」：新學年 新開始

【明報專訊】新學年開始，我們又要回到學校上課了！你的開學心情如何呢？你對新學年又有什麼期待？甚或最不期待的是什麼？齊來看看現在與古代學生不同的開學經驗吧！

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