教育
語文同樂 第389期
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卷四備戰：如何找命意

【明報專訊】不少伶牙俐齒的同學失意於說話卷，原因何在？擬題質素？但主考普遍認為擬題恰當；同組影響？但主考是獨立評分的。歸根究柢，關鍵還是審題！但如何審題？

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