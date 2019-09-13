教育
語文同樂 第389期
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考生專訪：閱讀有法 寫作有序

【明報專訊】對不少考生來說，文言文篇章大多詰詘晦澀，陳韋諾認為要改善文言文並無取巧的方法，只有靠多讀和多查字典，例如當他在文章中遇上「詰詘」這樣的生僻字，便會翻查字典並在筆記中記錄：（見表）

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