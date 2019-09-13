中大生遊行 促撤中醫北上實習要求

促校方確保不因被捕失學位

中醫學生代表未有上台發言，因認為發言權利未受保障，由中大反送中關注組成員羅同學代為發言。羅同學引述稱，中醫學生以浸大中醫學生陳樂行為例，稱他曾因校內普通話豁免試事件，後回內地實習時被恐嚇，現已休學兩年。中大中醫同學擔心會發生同類事件。他稱，近月有中醫同學因實習前往內地時，被公安搜查背囊、問話及要求刪除部分手機程式；亦有同學回內地實習時，內地醫師常查問會否遊行或集會等。中醫學生認為，於關顧同學的人身安全下，希望院方積極安排「除了內地外，不限於香港的中醫機構」，不再限制學生回內地實習。

兩系與北大推雙學位 學生促先釋疑

另外，中大今學年起，與北京大學舉辦中文系及語言學系「雙學位」課程。兩個學系代表同學發言時均認為，校方推行課程倉卒，未有足夠諮詢，課程部分細節具爭議。語言學系代表同學舉例，北大語言學系與西方對學術議題意見不同，如廣東話是否方言。學生要求校方釋除同學疑慮後，才繼續推行課程。

集會後，參加者於校內遊行，大叫「中大人 罷課」等口號，由百萬大道出發，到語言學系、中文系及中醫學系所屬大樓外，兩學系派員接過請願信。中醫學系起初未有派員接信，引來同學不滿，隨即上到學系辦事處外，最終中醫學系派員接信。遊行隊伍達終點大學行政樓，學生事務處長何錦欣接信，學生要求校長段崇智下周一5時半前回應相關訴求，並於大學行政樓玻璃門外貼滿便利貼。另外，有哲學系學生昨日於中大民主女神像附近跪下及絕食，希望其他同學知道仍有人堅持罷課。

中大：提供適切協助

中大校方稱，一向以學生福祉及學習成效作首要考慮，學生如有個別需要或狀况，中醫學院一定提供適切協助。至於對學生協助，校方一直與被捕同學保持聯繫，按個別需要提供適切可行協助。