教師反修例事件壓力源 87%稱政府 三成指何君堯

教局：教協倘明言反罷課 助抗壓

教育局回應，呼籲社會各界不要影響學校的正常運作，讓學生可在一個安全、平和及有秩序的環境下專心學習。教育局亦點名指摘教協，「只表示不會推動罷課，若能明確支持校長及教師反對罷課，相信更能協助老師抵禦政治壓力」。

77%感界外壓力 57%受壓辦團

教協周一（9日）至昨日（12日）調查668名中小、特殊學校教師，問及在反修例事件中不同群體帶來的政治壓力，87%人指政府或教育局帶來政治壓力；77%稱有來自「其他教育界以外人士」，當要求他們舉例子時，三成受訪者填寫是何君堯。其他群體亦為受訪者帶來壓力，但比例較低，如辦學團體（57%）、校董會（48%）、學生（44%）。

教協會長馮偉華稱，部分學生在校外組成人鏈時，警方派警員「狙擊學生」，又提及喇沙書院校友在校外被防暴警搜袋等，「完全是不必要，企圖以高壓手段干預他們和平表達的自由」。他又稱，何君堯、民建聯等人或團體透過社交媒體發掘「蛛絲馬迹」，「搵老師言論、在社交媒體上的留言，用來大做文章及攻擊」，批評意圖向教師施加壓力及製造白色恐怖氣氛，要教育界噤聲。

教協批警不必要介入 籲各方停施壓

馮偉華稱，幾次校外衝突中警方是「不必要介入」，因學校無報警求助，不認為需由警方處理，而每當警方出現便生混亂。教協副會長、中學教師田方澤稱，教師要處理開學事宜，今年更要應對反修例事件，保護同學不受外界干擾等，承受較大壓力。

調查亦指出，86%受訪者無因反修例事件而收到投訴。馮偉華稱，可見學校和教師大致上能處理好學校和學生情况，呼籲教育局應尊重校方專業管理的空間和學生表達意見的權利，不應對學校和師生過多規管。

教協又稱，不少建制派人士劍指教育界，聲稱因為教育出現問題而引致連場示威，如質疑通識科教師的教學，有教師對學生「洗腦」等。教協重申，此等指控均毫無根據，強烈要求停止向教育界施壓。