教育
常識學堂 第155期
下一篇 上一篇

世界這樣大：長輩晚輩各有稱謂

【明報專訊】「Oppa」秋完鐘說：「韓國文化重視輩分關係，有尊敬長者文化。」因為這傳統文化，所以韓國人對不同年齡的人有不同稱謂，究竟這種獨特相處模式是怎樣的呢？

上 / 下一篇新聞