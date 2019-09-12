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2019年9月12日星期四
常識學堂 第155期
興德目標明年改校名 本學年少一班小一 新校長：有信心再起步
黃玉山：政府應正視深層矛盾
港大生AI車 國際賽奪季
城大達文西展 展12手稿真迹
警權有否制約 公眾關注
時事議題：警權與監警制度
現行監警制度爭議
時事議題：警民關係變化
時事議題：答題指引
爆point大全：香港可受惠？大灣區規劃
漫畫拆解：做兼職搵錢至上？
觀點與角度：智慧燈柱與個人私隱
每周焦點
韓國「OPPA」 誰都能叫？
世界這樣大：長輩晚輩各有稱謂
新聞有常識：熱浪席捲全球
新聞有常識：答案
環球話題：法國為2024 奧運研「空中的士」
環球話題：法國發明家研發飛行滑板
水上STEAM：帆船知多少
今期流行：籃球熱話．MVP的身體構造
看完今期《常識學堂》，我想跟編輯部說：
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世界這樣大：長輩晚輩各有稱謂
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【明報專訊】「Oppa」秋完鐘說：「韓國文化重視輩分關係，有尊敬長者文化。」因為這傳統文化，所以韓國人對不同年齡的人有不同稱謂，究竟這種獨特相處模式是怎樣的呢？
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興德目標明年改校名 本學年少一班小一 新校長：有信心再起步
黃玉山：政府應正視深層矛盾
港大生AI車 國際賽奪季
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