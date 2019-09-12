黃玉山：政府應正視深層矛盾

【明報專訊】學生關心反修例風波下的校方取態，公開大學學生會昨舉辦「與校長對話」論壇，校長黃玉山席間提及，支持同學關心社會，參與和平理性示威，但不許任何暴力行為，因暴力無助解決問題。他又稱，近日社會風波不止來自反修例爭議，政治施政缺失，令積累多時的深層次矛盾爆發，認為政府應正視。多名同學關心校方會否容許警方沒有搜查令或沒有合理要求下入校園執法，黃玉山稱不回應假設問題，但強調校方不會無緣無故召警方入校。
論壇上有公大生稱社會運動持續多時，指政府無視民意，更包庇警方無法無天行為，惟校長早前公開指不同意學生罷課、暴力示威行為，同學不表認同。黃玉山稱，近日社會上出現很多不安定、難過的事情，不願看到暴力。他表示，校方支持同學關心社會，但香港是文明法治社會，表達時要合法、非暴力，尤其有少數人衝擊交通燈、智慧燈柱等設施，重申不應有任何暴力行為。
容否警無手令入校 稱不答假設問題
他稱，理解市民的不滿，不單從反修例事件而來，當中是累積多時的深層次矛盾，如年輕人大學畢業薪酬遠追不上通脹、置業無望等，認為政府需正視該等問題，社會才有望向前走。
多名同學關心校方警員入校執法，包括沒有搜查令、沒有合理原因下入校園搜查。黃玉山稱不回應假設問題，但除非有大型事故，校方絕不主動要求警方入校園。有學生問及校方能否保證，當警方沒有搜查令時，會阻止其搜捕及保護學生安全。黃重申，該等是假設問題，校園是進行學生、學術活動，「看不到理由要召警察」，自己不熟法律，會研究警方入校園的法律問題。