黃玉山：政府應正視深層矛盾

論壇上有公大生稱社會運動持續多時，指政府無視民意，更包庇警方無法無天行為，惟校長早前公開指不同意學生罷課、暴力示威行為，同學不表認同。黃玉山稱，近日社會上出現很多不安定、難過的事情，不願看到暴力。他表示，校方支持同學關心社會，但香港是文明法治社會，表達時要合法、非暴力，尤其有少數人衝擊交通燈、智慧燈柱等設施，重申不應有任何暴力行為。

容否警無手令入校 稱不答假設問題

他稱，理解市民的不滿，不單從反修例事件而來，當中是累積多時的深層次矛盾，如年輕人大學畢業薪酬遠追不上通脹、置業無望等，認為政府需正視該等問題，社會才有望向前走。

多名同學關心校方警員入校執法，包括沒有搜查令、沒有合理原因下入校園搜查。黃玉山稱不回應假設問題，但除非有大型事故，校方絕不主動要求警方入校園。有學生問及校方能否保證，當警方沒有搜查令時，會阻止其搜捕及保護學生安全。黃重申，該等是假設問題，校園是進行學生、學術活動，「看不到理由要召警察」，自己不熟法律，會研究警方入校園的法律問題。