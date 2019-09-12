興德目標明年改校名 本學年少一班小一 新校長：有信心再起步

開學兩周，新上任的興德學校校長賴子文稱，在校工作一切順利，每天都會站在校門與學生、家長交流，建立良好關係。興德學校曾受收生危機困擾，賴稱本學年開3班小一，比去年少一班，除因缺少跨境生，部分原因是學校過去屢傳負面消息，「學校以往有負面的事，家長對學校信心未必足夠，不放在首選」，他認為目前收生狀况可接受，但有空間做更好，希望重新起步，未來挽回家長信心。

稱與師生關係好 教學團隊團結

至於校內教師團隊人事問題，賴子文稱今年僅兩名常額教師離職，目前教學團隊相當團結。他說，不奉行「花巧」教學法，但着重學生兩文三語、中英數基本能力，亦希望做好科學教育，令他們銜接好中學課程；並增多課外活動，租用毗鄰嶺南大學的泳池、足球場等場地，「混亂日子過後，希望同學找到自己歸屬感，學校真正做到happy school」。

校監：先集中改善學與教

興德辦學團體「公立興德學校有限公司」去年5月與圓玄學院簽訂合作協議，目前法團校董會9名辦團校董，7人來自圓玄學院。當時校方提及有意改校名，校監湯修齊稱，會做好家長、教師、校友等諮詢工作，因目前新校長剛上任，故先集中工作改善學與教。他稱，擬定校名「圓玄學院興德陳國超小學」，尊重興德學校已有60多年歷史，故保留興德名稱，而圓玄學院主席陳國超則因捐款獲冠名。他稱，新校長為學校帶來正面景象，會再視乎日後需要，決定如何再有不同支援。