港大同學會小學澄清沒散播仇警言論

署名「張太」的投訴信聲稱，有港大同學會小學教師在入學面試向其子女稱「警察是壞人」。港大同學會小學昨日發公開信澄清，經初步了解，教師在小一入學面試中，沒有向任何面試考生談及有關警察的言論；而在本月6日至8日一連3日的小一入學面試，內容均沒有任何涉及警察或近日社會議題情景。校方強調早已訂定清晰指引，向全體教職員及家長說明，學校在政治及社會議題上保持中立。

教局：學校正調查事件

教育局昨稱，得悉學校正就事件調查，會依照既定程序跟進；又稱教師言論和行為應合乎專業操守和社會期望，無論以任何形式散播仇恨言論，都有違教師專業操守。

辦學團體香港大學畢業同學會教育基金的理事文灼非稱，上周召開理事會時，席間談及目前社會局勢下，校方如何處理罷課、校園欺凌等事宜，「學校都會有警察子弟就讀，校方都很關心，希望同學之間不要因父母是警察，影響關係」。他稱，校方與老師已開會，有共識要確保學童不受網上言論、傳媒影響而對警察子弟戴有色眼鏡。

此外，香港恒生大學昨就網上流傳有教師佩戴頭盔及防護面罩授課的照片發聲明，稱該教師已主動聯絡校方，就引起誤會表示歉意，解釋裝束是配合該課堂有關消費者行為的教學議題，強調已清晰向同學解釋裝束的教學用意，其間並無提及任何政治議題。