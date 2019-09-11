楊潤雄：暫無學校欺凌報告 回應監師會建議 「信教師專業」

校外人鏈有衝突 譴責暴力

楊潤雄說，留意到前日不少校外有人鏈活動，其中數處有衝突和肢體碰撞情况。教育局對暴力行徑予以譴責，亦希望學生注意自身安全。被問有警察家屬及政黨提議成立「監師會」，楊潤雄相信教師是專業。若遇有問題個案，局方會嚴肅跟進，亦有機制了解教師情况。對於大埔有中學生被警方以警棍擊打及拘捕，楊說有留意事件，知道警方收到投訴，相信警方會按程序處理。

敬師日表揚1400教師

由21個教育團體組成的敬師運動委員會，昨日舉行敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮，表揚來自700間學校、逾1400名教師。任典禮主禮嘉賓的楊潤雄致辭時提到，教師對學生成長影響很大，在紛亂的社會氣氛下，教師作為學生的模範及領航者，角色更重要。他期望教師引導學生以客觀中立，多角度討論社會議題，建立理性的分析判斷能力，鼓勵他們以平和、理性的方式表達自己意見，並且尊重及包容不同的意見和立場。

獲獎教師教學生堅毅自強不息

其中一名獲獎者是張沛松紀念中學老師黎昭麟。他今年踏入教學生涯第八年，作為體育老師，除鍛煉學生強健體魄，他亦教導學生堅毅和自強不息。黎昭麟認為自己要先做好榜樣，以身作則。他會與學生一同訓練，「自己要落場同他們走這條路，在他們想放棄時鼓勵」；體育課堂亦會多元化，如在初中課堂安排閃避球等，讓學生接觸新運動。黎昭麟期望，將來可訓練學生不止當運動員，更可當領袖，薪火相傳教導他人。他又稱，不少學生剛升中時會依賴家長，但會透過不同活動培養學生獨立和自信心。他亦會與學生多溝通，了解他們所遇困難，盡力支援，亦教導學生要互相尊重。