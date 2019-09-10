教育
明路—生涯規劃 第61期
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生涯手記：You're not alone

【明報專訊】「Holiday，我真係好愛你！」開學已經一個多星期，不知你們重新適應上學的日子沒有？大家不妨回想一下，在暑假最後一周時，可有出現以下症狀：

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