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2019年9月10日星期二
明路—生涯規劃 第61期
子女不聽話 逾四成家長發脾氣
港大團隊亞美尼亞發掘3000年遺迹
中大獲捐1億擴建文物館
生涯規劃：不走平常路 追逐文具夢
職業潛力圖：報章的聯想
大人ing：棄讀大學賣文具 「不輕鬆但收穫大」
Dr DSE：看新聞心情差
生涯手記：You're not alone
規劃情報：拍片實測電影橋段 科大師生免費教STEM
AI機械人比賽 中學生作品展
首戰國際生物奧賽 港中學生奪4獎
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生涯手記：You're not alone
【明報專訊】「Holiday，我真係好愛你！」開學已經一個多星期，不知你們重新適應上學的日子沒有？大家不妨回想一下，在暑假最後一周時，可有出現以下症狀：
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子女不聽話 逾四成家長發脾氣
港大團隊亞美尼亞發掘3000年遺迹
中大獲捐1億擴建文物館
生涯規劃：不走平常路 追逐文具夢
職業潛力圖：報章的聯想
大人ing：棄讀大學賣文具 「不輕鬆但收穫大」
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