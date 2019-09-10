港大團隊亞美尼亞發掘3000年遺迹

今次是港大與亞美尼亞國家科學院轄下的考古和民族研究所合作的一個考古研究項目，由港大教育學院及文學院助理教授、考古學和遠古世界史研究專家Peter J. Cobb博士帶領。研究地點位於亞美尼亞亞拉臘省主要城市Vedi的周邊地帶。

團隊在一個城堡遺址作重點考察發掘，當地保存了大幅高達4米的護城牆，城牆中央有一個長方形塔樓式建築，用作加強防禦與攻擊敵人，其歷史可追溯至晚青銅器時代至鐵器時代的公元前1500至500年。他們在此挖掘出巨大的儲物甕、建築物的牆身及各式各樣的文物，例如餐食中剩下的動物骨頭等。

港大主修歷史的考古團隊成員馮同學表示，發掘時腦袋不期然出現一連串問題，「在篩走沙石的篩子裏發現瓷器碎片時，會想像青銅時代的人把什麼東西放進容器內；發掘到動物頭骨時又感到非常驚訝，心想古時的人是如何捕獵食物；在擦城牆的時候，會想像他們是如何抵禦敵人、敵人是什麼人、從何而來等？」