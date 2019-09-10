子女不聽話 逾四成家長發脾氣

七成感相當教育壓力 最怕子女不夠技能

調查發現受訪家長的三大壓力來源，分別為擔心子女未掌握到足夠多的技能應付日後社會競爭（62%）、擔心子女升學（58%），以及覺得自己太嚴厲而感自責、或太寬容感愧疚（56%）。當管教子女有負面情緒時，30%受訪家長曾向子女或不相關人士發脾氣、16%曾拋擲物件或使用武力。56.1%受訪家長認為，只得到較少甚至沒有支援去處理相關困難和壓力、29.4%不太清楚能有助減輕壓力的課程或資源。

專家籲放下假設再溝通 「靜觀」助減壓

新生會臨牀心理學家張敬斯及凌悅雯建議，家長應察覺及控制自己的情緒，如當下先深呼吸，給予自己空間冷靜，再處理問題。近日社會事件或令親子關係變得緊張，凌悅雯稱，若因政見等問題令雙方產生摩擦，家長應先放下假設、細心聆聽再溝通。

新生會的另一研究發現，靜觀親職課程包括透過靜觀進食、靜觀步行、靜坐等練習、小組分享及討論，有助降低家長壓力及情緒困擾，亦可減少女子的行為問題。25名參加8節課程的家長，由上課前稱自己有輕度情緒困擾，到課程後的接近沒有情緒困擾。

全職主婦Cammy育有一名9歲兒子，過往兒子情緒失控時，Cammy當下即時反應會打罵。但參加靜觀課程後，Cammy慢慢留意到自己的各種壓力，學會照顧自己的情緒，亦漸漸培養更多同理心，理解兒子想法和需要。現時二人有更多互動，兒子更願意分享。新生會與中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院將於12月開始一年針對靜觀課程的大型研究（見表），參與研究計劃的家長可免費參加8節課程。