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2019年9月9日星期一
常識學堂 第152期
推健康校園 小學教「正念」 鼓勵晨跑做護脊操 不設小賣部禁零食
大都會奧林匹克賽 港隊團體賽奪銀
雷添良倡3年公民教育 喚醒家長推愉快學習
時事懶人包：稀土金屬
你識唔識：深圳將建「先行示範區」
配對題
選擇題
明報通識網﹕2019/20學年 時事通識問答比賽
時事點對點：民主剛果伊波拉 世衛發最高級警戒
時事點對點：警憂安全 首禁民陣遊行
Data解密：中國 網紅
Road to 5**：Cultural heritage
星級例子庫：城鄉差異
空氣質素指標
管教模式
電子吸煙裝置
創作大偵探
STEAM X 人物：科普與推理
新聞解碼：大坑舞火龍
答案
偵探M.A.D. 開學了
你吃了什麼：拉絲 分子變纖維
互動專區：中秋月餅
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你吃了什麼：拉絲 分子變纖維
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【明報專訊】你愛吃薄餅嗎？烤好的薄餅溢滿芝士，質感有趣，融了但又未完全融化，吃起來有「伸縮」感覺，形成「拉絲」，即黏黏連連的狀態。齊來製作小薄餅多士，邊吃邊學關於芝士拉絲小知識吧！
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推健康校園 小學教「正念」 鼓勵晨跑做護脊操 不設小賣部禁零食
大都會奧林匹克賽 港隊團體賽奪銀
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