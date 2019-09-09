教育
常識學堂 第152期
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你吃了什麼：拉絲 分子變纖維

【明報專訊】你愛吃薄餅嗎？烤好的薄餅溢滿芝士，質感有趣，融了但又未完全融化，吃起來有「伸縮」感覺，形成「拉絲」，即黏黏連連的狀態。齊來製作小薄餅多士，邊吃邊學關於芝士拉絲小知識吧！

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