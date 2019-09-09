教育
常識學堂 第152期
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新聞解碼：大坑舞火龍

【明報專訊】中秋節快到，又是觀賞舞火龍的時候了！大坑舞火龍有過百年歷史，今年將於9月12日至14日晚上舉行，插滿香燭的火龍穿梭大街小巷，必定吸引大量市民圍觀。

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