推健康校園 小學教「正念」 鼓勵晨跑做護脊操 不設小賣部禁零食

家校會上周公布《小學概覽2019》，讓家長選校時了解各校特色。有不同學校標榜推動健康校園生活（見圖），主要分飲食、體能、精神健康措施。部分學校為確保學生均衡飲食，列明規條，如有學校規定學生午膳後只可吃水果，不可吃零食；亦有學校不設小賣部及零食機等。

教師稱學生「正念」後更專注

福建中學附屬學校在概覽稱，小五至小六生每周有一次「正念」練習。校長徐區懿華稱，初出茅廬做教師時，發現學生每次小息後都好「hyper（亢奮）」，久未回復上課狀態，當時她想出一個方法，「小息打鐘後熄燈，叫同學伏低休息3至5分鐘，之後才正式上堂，效果好好，心情較平靜又易集中」。她稱，近年興起「正念」活動，與她當時所做的如出一轍，故早兩年在高小級有系統地教學生，而考慮到低小學生始終喜歡跑跑跳跳，由教師因應需要才安排。

徐區懿華稱，學生藉「正念」練習調整呼吸，將注意力放在身體等，整個活動沒宗教色彩，不是禪修、祈禱等，教師反映學生做完後整天學習更專注。她稱，初期有學生感不耐煩，謂「我都識呼吸」，不明活動用意，惟之後隨着大部分同學一起做，「搞搞震」的同學也慢慢平靜下來。

「學生冬天跑極不願走」

不少學校針對學童「低頭族」或坐姿不佳等問題，近年引入護脊操。香港普通話研習社科技創意小學鼓勵學生做不同類型的護脊操、課間操、活力操等，希望學生多動手腳，伸展身體。校長陶群眷曾任體育科教師，她認為運動後更有利課堂學習，故一直在校提倡運動的重要，近年加設晨跑活動，每名學生一周平均兩次在學校操場跑圈後才上課。她又鼓勵學生最少花5至10分鐘慢跑，「他們好喜歡跑，尤其是冬天，跑極都不願走」。