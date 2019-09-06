恒大學生會長：11同學被捕 開學禮致辭 稱不少同窗為愛參與抗爭

李翔鵠致辭提到，單純的憤怒不足以令如此多年輕人冒住受傷、被捕、未來前途的風險，出來抗爭，令他們堅持至今是基於對香港的愛。據學生會所知，恒大共11名學生被捕，受傷者不計其數，學生會一直為同學提供支援。他認為，不少恒大學生是勇敢，與不少港人一樣，為着自由、公義和愛，參與今次抗爭運動。

校長：仍覺有需要獨立調查

校長何順文以英文致辭，提到新生面對新校園生活及新挑戰等，鼓勵學生要開明地思考（Open-minded）、欣賞不同的意見和想法，探索個人生命目標及培養批評性思考等等。何順文於入學禮後稱，尊重師生言論自由。對於有學生被捕，何順文表示校方知道情况，一直與學生會有緊密聯繫，亦為有需要學生提供心理輔導等各種支援。他又說，覺得仍有需要成立有法定地位及有傳召證人權利的獨立調查委員會，作多方面調查，如警隊的文化、管理，以及示威者等不同參加者，找出真相汲取教訓，讓未來做得更好，又稱現時大家可先靜下來思考。

入學禮結束發生小風波，約30名學生不滿校園發展及管理處事前沒溝通下，向全校發電郵，要求學生移除未經批准張貼的海報或橫幅，到校園發展及管理處抗議促交代，校方之後承諾暫不清除校內文宣。

嶺大學生集會

校長：無法罷免何君堯

此外，嶺南大學學生昨午發起「罷課不罷休」集會，學生手持「沒有暴徒、只有暴政」等標語，高叫「踢走何妖，守護嶺南」等口號，約300人參與。學生之後到達黃氏行政大樓，向校方遞交請願信，要求校長鄭國漢即時會面。協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬曾到場，鄭國漢最終亦現身。就何君堯一事，他稱，大學校董由政府委任，學校不能罷免校董，又指校方已就事件去信教育局。