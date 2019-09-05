中華基金中學澄清 學生罷課不處分

籌組罷課的「中華基金中學反修例關注組」前晚在社交媒體稱，原本與校方商討罷課安排的會面，突改為與辦學團體負責人、前校監伍淑清會面。帖文透露伍於會議中表示不容許任何政治風氣入校，不同意教師、校工罷工或學生罷課。關注組更指出，有傳校方或會勒令罷課學生退學。關注組稱，伍的言論令他們深感尊嚴被踐踏，令關注組以「保護和顧及本校學生和教職員」為由，於前日決定取消罷課。

伍淑清為美心集團創辦人伍沾德長女，以往受訪時力撐當時正競逐特首選舉的林鄭月娥。本報曾致電伍淑清，對方聞說是記者後稱正在開會。

罷課雖然取消，昨早7時許，約40名學生在校內操場默站，校外則有大批學生舉起標語紙牌，並在街上派發罷課單張。近百到場聲援的校友、其他中學生及街坊同於校門外默站，不時高呼口號，同時要求前校監伍淑清現身，公開與學生對話。校友曾小姐得知校方打壓罷課感憤慨，故昨到場聲援，強調學校的責任是尋找真相。

署理校長何迪信昨現身，表示校方不會處分獲家長同意不上課的學生，亦不會要求學生退學，稱尊重學生表達訴求，澄清校方從未報警或召喚防暴警察到學校。

何蔭棠開學禮奏國歌

學生唱 Do You Hear the People Sing

另外，位於慈雲山的保良局何蔭棠中學於9月2日舉行開學禮，奏出國歌時，學生在台下唱Do You Hear the People Sing，亦在國歌完結後高呼「光復香港，時代革命」，台上教職員未有阻止。該校校長致辭時提到，希望同學能「求同存異，和而不同」，獲學生掌聲。