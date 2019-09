中華基金中學澄清 學生罷課不處分

籌組罷課的「中華基金中學反修例關注組」前晚在社交媒體稱,原本與校方商討罷課安排的會面,突改為與辦學團體負責人、前校監伍淑清會面。帖文透露伍於會議中表示不容許任何政治風氣入校,不同意教師、校工罷工或學生罷課。關注組更指出,有傳校方或會勒令罷課學生退學。關注組稱,伍的言論令他們深感尊嚴被踐踏,令關注組以「保護和顧及本校學生和教職員」為由,於前日決定取消罷課。

伍淑清為美心集團創辦人伍沾德長女,以往受訪時力撐當時正競逐特首選舉的林鄭月娥。本報曾致電伍淑清,對方聞說是記者後稱正在開會。

罷課雖然取消,昨早7時許,約40名學生在校內操場默站,校外則有大批學生舉起標語紙牌,並在街上派發罷課單張。近百到場聲援的校友、其他中學生及街坊同於校門外默站,不時高呼口號,同時要求前校監伍淑清現身,公開與學生對話。校友曾小姐得知校方打壓罷課感憤慨,故昨到場聲援,強調學校的責任是尋找真相。

署理校長何迪信昨現身,表示校方不會處分獲家長同意不上課的學生,亦不會要求學生退學,稱尊重學生表達訴求,澄清校方從未報警或召喚防暴警察到學校。

何蔭棠開學禮奏國歌

學生唱 Do You Hear the People Sing

另外,位於慈雲山的保良局何蔭棠中學於9月2日舉行開學禮,奏出國歌時,學生在台下唱Do You Hear the People Sing,亦在國歌完結後高呼「光復香港,時代革命」,台上教職員未有阻止。該校校長致辭時提到,希望同學能「求同存異,和而不同」,獲學生掌聲。