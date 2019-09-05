逾百學生校友抗議 聖安當取消操行評分制

該校學生Alice接受本報訪問說，前日校方聲稱接獲噪音投訴，阻止學生小息時叫口號，她又引述校方提及，如學生叫口號，內容亦應保持中立，「例如『保衛香港』或『香港加油』可接受，但『香港警察，知法犯法』則不行」。本報就上述事件昨午起多次致電及發電郵向校方查詢，至截稿前未獲回覆。

學生指校方要求勿叫「香港警察知法犯法」

另外，該校日前推出「操行評分制」做法被指有如內地「社會信用評分體制」惹來爭議，每名學生有100分基本操行分，按表現加減，如「校外行為不檢」扣15分，並記小過1個。大批舊生昨早到校聲援，學校昨午發聲明，稱「學校一向關愛及尊重同學，以學生利益為依歸」決定取消評分制。

有份聲援的舊生鄺小姐質疑，校方只是礙於輿論「跪低」而非真心關愛學生，她說曾向相熟教師查詢，據了解評分制在一年前構思，並有上學期尾向學生「輕輕提及」，鄺質疑校方事前無充分諮詢，又批評學校只准學生叫「中立的口號」是「政治審查」。