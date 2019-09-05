前日救恩生聲援何中遭警撲跌 何中生反聲援 救恩外默站

救恩書院校長周家駒昨有在現場了解及管理秩序，他說前晚曾到醫院探望受傷學生，但未有回應對警察行動的看法，亦無回覆會否譴責警方行為。與受傷學生同級的學生表示，有跟受傷同學聯絡，稱對方情况不錯。

救恩生派口罩 何中生派麵包

昨日於上學前有逾50人在救恩書院外戴上口罩默站，參與者除救恩書院的學生和舊生外，還有何中學生以及鄰校香港道教聯合會圓玄學院第二中學學生，聲援受傷救恩書院學生。昨早約7時半，有救恩書院學生在校門外派發口罩予同學，指希望所有同學一同戴口罩上課，以表示反對過分武力，支持受傷同學；數名學生亦手舉紙牌，寫有「良知是學校教我們的」。

救恩書院有約3名老師在校外協助維持秩序，臨近上午8時，有救恩舊生呼籲「留些空間，這個時間會有同學跑入校」，原來默站的救恩學生亦陸續走入學校，其餘學校學生亦各自步行回校，沿途高呼「救恩加油!何中加油!」

於何中就讀中六的翠兒（化名）與其餘兩名同學每人各付100元，買了30個麵包派發給默站及經過上學的救恩學生。她說，昨日在課室內從窗外看到學生受傷的經過，感到非常憤怒，當刻很想落樓協助。她對警方指是「上前了解」的說法感氣憤，指了解毋須跑前，而這3個月來的事件令學生看到警察皆感驚慌。

何中學生陳同學前日從新聞中得知有鄰校同學聲援自己學校時受傷，「救恩同學聲援我們時受傷，我們今（昨）日也應聲援他們。」陳續稱，昨日何中學生亦會多罷一日的課，自己亦會參與。