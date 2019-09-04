工程師伙中學生 為寮屋駁Wi-Fi

25歲工程師羅俊杰（Roger）是非牟利機構「眾樂絡」（ReConnect）發起人，以太陽能發電板驅動Wi-Fi分享裝置，讓寮屋住戶可以低於100元月費使用共享Wi-Fi。

太陽能發電板驅動Wi-Fi分享裝置

Roger曾居於唐樓劏房，只可選擇昂貴的上網服務計劃，令他萌生為基層家庭提供環保又價廉的太陽能發電共享網絡服務念頭，惟因天台安裝太陽能板的業權及空間問題而卻步。後來Roger發現新界寮屋同面臨網絡覆蓋只到村口不入屋的問題，於是把服務對象改為寮屋居民。

Roger的構思去年在「賽馬會低碳創聚零碳創新提案戰」中獲得「最佳創新小組獎」及「最佳零碳創新獎」兩個大獎，贏得共7萬元獎金。然而即使獲得資金支持，但實際推行時卻發現私自「分享」網絡服務供應商的網絡，有可能被追究法律責任，幸獲大學學長牽線，獲得大型電訊服務供應商以優惠價供應太陽能設備及網絡卡，更得到技術支援，讓構思得以實踐。

ReConnect最近在屯門聯安新村（西）啟動服務，Roger更找母校「新生命教育協會平安福音中學」師生幫忙，計劃一年內為100個寮屋家庭服務，希望長遠能為所有有需要寮屋居民服務，讓弱勢社群也不會在數碼世代落後。