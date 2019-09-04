珠海跨境生數目 不似東涌3校預期 取錄約60人 預期過百

其中一間取錄珠海跨境生的香港教育工作者聯會黃楚標學校，校長黃錦良表示，去年10月港珠澳大橋通車後，有珠海跨境生插班入讀，亦有住東涌的內地家長返珠海居住，讓子女每日跨境上學，最終區內3間小學共取錄了約60人。

大橋通車後准收珠海生

校巴費每月三四千人民幣

黃校長稱，港珠澳大橋便利珠海及香港交通，「但有無想像中那麼多人來港讀書？是有人來讀書，但沒有原先預料的多」。他說原預料3校至少可取錄逾100名珠海跨境生，各校安排獨立校巴接載，但最終學生人數只夠拼湊一輛校巴。

黃錦良表示，反應未如預期因車費不菲，校巴車費每月3000多至4000元人民幣，比來往深圳與香港的車費貴一倍。他又稱，內地收生政策改變後，跨境生可返內地讀質素高的公營或私立小學，「家長覺得不一定要來香港讀書」。

校長稱不影響東涌小學收生或開班

黃錦良強調，即使珠海跨境生不如所料多，也不影響東涌小學收生或開班，因區內小學生源以本地為主。

全港小一跨境生驟減，教育局未有統計本學年有多少跨境生入讀本地學校，但以統一派位數字比較，本學年少64%跨境生經統一派位獲派本地學校。

本學年統一派位少64%跨境生

大埔區有校小一減班

北區、大埔的學校開班料受跨境生人數下跌影響。大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，區內有小學因學童人數減少，本學年小一減班。他表示有原先獲批可開4班的小學，因部分學生流向私校或國際學校，最終只可開3班。陳喜泉認為，教育局估算區內學生人口及學額供應時，沒有將私校、國際學校學額納入計算，令實際學額需求比預算少，加上學生有機會向他校叩門轉校，「音樂椅」效應衝擊個別學校收生。他表示，預料大埔區2020/21學年學生人口進一步減少，憂學額供過於求，致更多學校減班。

教育局表示，各間小學最終核准開辦的班級數目，須待9月中點算實際在學學生人數之後方能確定；如個別學校於點算學生人數後須調整班數，會與相關學校保持密切聯繫，提供支援。