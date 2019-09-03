小西灣福建中學 有學生高呼時代革命 校方稱支持警方執法 不會追究

中學生趁開學日發起不同行動，有學生在校門外舉標語，穿起「發夢裝備」列隊等。由6間中學學生組成的「柴灣小西灣聯合罷課關注組」，昨午築成人鏈，由小西灣海濱花園足球場出發，沿行人路行了一圈，記者目測有數十名學生參加，人群在4時半返回球場散去。

參與人鏈行動的福建中學（小西灣）學生稱，昨晨學校升旗禮後，有學生高叫「五大訴求，缺一不可」及「光復香港，時代革命」等口號。他們引述校方稱不會追究學生行為，但說「學校愛國愛港，支持警方執法」；有學生另引述校方提醒高年級生「要做好榜樣，不要做壞榜樣」。本報記者到福建中學（小西灣）查詢，校方稱對事件無補充。

有校學生開學禮後呼籲默哀

中華基金中學中五生阿希稱，昨日如常上學，校內缺席者不多，但有同學在開學禮後呼籲默哀1分鐘，校方未有阻止。阿希稱，校方表明反對罷課，又說昨日有同學曾走入操場靜坐、化身「連儂人」等，遭校長及教師阻止，但未言懲罰。

本報昨向50多間學校查詢，獲近20間回覆，12間學校表示沒有學生罷課，包括香港華仁書院、聖保羅男女中學、何東中學、英華女學校、嘉諾撒聖心書院。有6間學校稱有學生罷課（見表）。 聖伯多祿中學溫副校長表示，學校有4人罷課，部分有提供家長信，罷課學生無參與昨日在禮堂舉行的開學禮，留在圖書館，學生無派宣傳單張或叫口號。開學禮完畢後，校長與4名學生傾談，向他們表示學習的重要，並希望他們留意兩邊的意見。

罷課生多有家長信

荃灣聖芳濟中學校長何志宏稱，有4名學生在校內罷課，另有一人在外罷課，全部有交家長信。他稱校方安排同學到溫習室，有輔導員及教師在側，與學生傾談，了解他們的訴求、心理狀况及情緒。他稱學校氣氛相對「平靜」，學生沒有過激行為，尊重他們表達看法。他說沒有學生要求在校舉辦集會及派宣傳品，但有學生要求設連儂牆，會交學生會處理。

順德聯誼總會梁銶琚中學英副校長稱，昨收到1人交家長信罷課，沒有回校。該副校長稱有學生發起今日在校集會，學校會安排禮堂供他們自修，又強調學校不贊成學生罷課，如有交家長信及經校方電話核實，不視作違反校規，校方亦不會秋後算帳。