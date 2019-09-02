「一校兩社工」實施 首務應對反修例情緒

社工：關注與親友關係 有否過激行為

香港基督教服務處學校社會工作服務今學年向29間中學派駐共58名社工，比往年增約20多名。總監盧松標稱，社工新學年首要處理學生於反修例運動下的情緒，「因應校內可能出現的罷課提供支援，留意罷課學生或與家人意見不合」；亦關注運動由6月延續至今，同學情緒受困擾，與家人、朋輩之間因意見不同影響關係。他又提及會連同校方、校外機構了解個別同學在示威中有過激行為或被捕。

他稱，過去5至10年，社工需花多時間深入了解複雜學生個案，尤其精神困擾個案增多，冀增加的社工人手可加強支援及做好預防工作。不同機構都針對近日社會事件發出指引，就親子溝通提建議（見表）。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文稱，暑假一直有輔導員、社工、教師等致電、WhatsApp主動關心校內「高危」學生，包括情緒偏向負面、易受外在環境牽動情緒的學生，當中有人在這段時期感不開心、憤怒，但未發現有極端、嚴重個案。他稱，開學後會繼續做有關工作，希望學校可成為學生「安全網」，尤其學生在今次運動成為各方焦點，受社會、家長指摘，「如果學校都不能令學生安心，他們又可去何方呢？」

校長：心靈創傷或3月後始浮面

李建文又稱，即使開學初期的罷課完結、社會氣氛變平靜，也不能掉以輕心，因學生的心靈創傷或於兩三個月後才浮面。

衛理中學校長藍正思稱，兩名社工的開學支援十分重要，「過去兩個月，不論同學立場、參與運動的程度，情緒及精神壓力困擾均比以前明顯」，故希望及早識別和支援焦慮、有精神壓力的學生。

社會福利署稱，透過資助非政府機構向463間中學提供駐校社工服務，本學年增設約370名前線社工及約46名社工督導。當中18間社福機構應社署要求，暑假於220多間中學提早實行「一校兩社工」。