加價5％ 中一書價2000至4000

翻查本港約10間中學，包括官立、資助和直資中學書單，若不計算字典等參考書，2019/20學年整套中一教科書價由約2700至4100元不等（見表）。漢榮書局負責人石漢基表示，今年書價增約2%至5%，他解釋出版商要製作中英文版本，也要製作電子版，加上學生人數減和通脹等影響，出版商需加價以收回成本。

黎太昨與即將升中一的女兒以三五折購買了3本二手書，節省400多元，因其他二手書較殘舊，故不考慮，買齊所有書最終花費約4000元，形容「負擔大」，加上同時升高中的大女兒，黎太料連同校服等雜費，兩個女兒開學需花近一萬元；另一家長潘先生則認為二手書頁面較花較亂，「寫的筆記可能寫得亂少少」，故不購買。

家長花3000元買書：貴也要接受

家長林太昨花3000多元購買教科書，認為孩子上學「即使是貴，也要接受」，又稱不希望兒子使用太多電子儀器，故昨日購入實體字典，「孩子接觸電子儀器已經夠多了」。林太料加上校服開支，兒子升中開學開支將花約6000元，形容較小學開支「翻一番」。