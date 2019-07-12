中環街市水簾洞 學生建築賽奪金 瀑布隔絕煩囂 投影聯繫社區

「自己社區智+創」創意及建築比賽由市建局及職業訓練局合辦，參賽學生可從卑利街/嘉咸街、中環街市、百子里公園以及中環中心的「H6 CONET」4個項目中選一個重新設計。

現年28歲的專業教育學院（青衣）建築設計及科技二年級學生戴俊君，當年讀至中四就踏足社會工作，做過5年廚師，又曾轉行當化妝師。他表示，「後來不想工作漂泊不定，所以決定以建築的興趣發展事業。」他將往英國修讀建築學士，打算將來當建築師。

今次比賽他與兩名組員選擇以「水簾洞」為中環街市的改建主題，作品命名為「別有洞天」，並奪得金獎及最具社區實用功能獎。其創作意念是於建築物內建設人工瀑布，作為阻隔外來噪音的屏障，讓人有喘息空間。另外，中環的上班族工作繁忙，生活節奏急促，故盼流水聲可紓緩都市人的煩躁。

上述設計亦有拉近中環區人與人之間聯繫的目的，水瀑同時可用作顯示屏，實時投影大館等中環建築。戴稱其原意是為了令社區變得更美好，有利居民生活。這亦是他想成為建築師的原因之一，「建築學與生活息息相關，就連手術室也是由建築師設計的」。他希望公眾能明白建築學是屬於社會的一部分。

引入大自然 HYGGE奪銅獎

中環有很多繁忙上班族，但也有不少退休長者在這社區。獲得銅獎的作品「HYGGE」，其組別改建中環街市的概念源自於這個丹麥語，代表丹麥人寫意的生活態度。其中一名組員、以往從事展覽工作的嚴震明表示，「我們想提供大自然環境予長者帶同孫兒來休憩，因此將中環街市的二樓改造為共享耕種設施，讓兩代人互動共融。」另外，顧及現代人缺乏私人空間，他們在牆邊設十多個小格子，讓市民可以坐在窗邊享受私人空間，同時推廣慢活的生活態度。