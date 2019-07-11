第22屆校園記者﹕手語譯音樂劇 翻譯員臨場靠執生

文：校記 李啟天（香港華仁書院，中四）

圖：校記 李啟天、資料圖片

文字整理：許婉焮（文章經編輯刪節）

被問到為何會成為手語翻譯員，兩人各有不同原因。黎敏聰稱，她住在手語中心附近，偶爾會遇到聾人在街上打手語，好奇心驅使下開始學習手語。梁佩琛曾參加不同類型的義工服務，唯獨沒有與手語有關的項目，於是便學習手語。

手語是聾人間的溝通方式，梁佩琛指出，聾人因習慣、背景、年齡等不同，使用的手語會有少許分別，但不影響正常溝通，她以「爸爸」和「老竇」作比喻，雖然用字不同，但意思一樣，不會阻礙溝通。聾人之間也會互相傳遞時下流行的潮語，但梁佩琛補充，不是所有聾人都會接觸到或明白潮語，尤其是老一輩的人。

盼更多人學手語 與聾人融洽相處

梁佩琛指出，部分聾人常遭到誤會，她舉例稱，在街道上或乘升降機時，聾人不會聽到「唔該等埋」、「唔該借借」等話語，有些人或誤以為他們充耳不聞而不予體諒。她希望有更多人學習手語，使更多人認識聾人的生活、習慣，相處便會更融洽。二人又特別提醒大家與聾人的相處之道——對他們抱持正面的態度，不要視他們為特殊者，不需要過多的同情，只需要當聾人是普通朋友般看待。

談及這次為舞台劇擔任手語翻譯員，黎敏聰和梁佩琛不斷強調即時反應很重要。梁指出，雖然他們一早收到劇本，但演出時難免有出入，因此要「執生」。黎稱，過往在電視台做手語翻譯只會被拍攝上半身，但翻譯舞台劇和公眾演說的手語需兼顧全身的肢體動作，所以更加緊張。於《搭錯車》謝幕時，導演兼監製高志森特別鳴謝香港聾人協進會全力支持，飾演聾啞人士的演員狄龍也讚賞兩名手語翻譯員。