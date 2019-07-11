邊緣分數者即報自資 「多一保障」

每年約有1.3萬人可經大學聯招（JUPAS）獲八大取錄，而今屆DSE有15,425人考獲18分或以上，5604人介乎18至20分，位處入八大邊緣。

王同學收到成績表後，知道成績比預期低，只有最佳5科18分，「收到成績表的時候腦海一片空白，雖然自己沒有太大期望，但都會失落」，隨即趕赴樹仁報讀工商管理，即場面試後獲取錄，「有多一個保障」。

失手學生：失望但不徬徨

考獲6科16分的柯同學，成績比預期低，「感到失望，但沒有徬徨」，即日下午到香港專業教育學院（觀塘）報名，盼修讀廣告及市場學高級文憑。他平時喜歡構思不同點子，對廣告業有興趣。

另一名考生蘇同學亦稱成績比預期稍為「失手」，昨到東華學院報讀護理學高級文憑。他稱，選擇到自資院校修讀高級文憑，盼修畢課程後繼續升讀學士學位課程。

恒大收表增35% 港大附院增15%

多間學校設即場收表及面試，學生即場獲知取錄結果。恒生大學稱，至今有超過7000人報讀一年級課程，按年上升35%。恒大署理校長許溢宏表示，受惠於正名大學效應，申請人數增加，新學年一年級的收生目標為1200人。

香港大學附屬學院稱，截至昨日下午2時，累積逾超過1.2萬人報讀課程，人數比去年同期增加15%，以工程學、理學及護理學最多人報讀。內地生申請人數較去年增加30%，有近1200。